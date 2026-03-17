Белорус одолжил у знакомых крупную сумму денег — ему грозит до 12 лет

Источник: Комсомольская правда

Белорус одолжил у знакомых крупную сумму денег — ему грозит до 12 лет. Подробности сообщает УВД Брестского облисполкома.

Сотрудники уголовного розыска Московского РУВД Бресте вместе с коллегами из прокуратуры выявили мошенническую схему. Удалось установить, что 46-летний житель Бреста под предлогом развития бизнеса брал в долг у знакомых крупные суммы денег. Однако свои обещания он не выполнял.

«За несколько лет фигурант назанимал свыше 115 тысяч рублей. Часть тратил на погашение ранее взятых кредитов и займов, часть — на личные нужды», — привели подробности в милиции.

Прокуратура завела уголовное дело за мошенничество, брестчанину грозит до 12 лет лишения свободы.

