Белорус одолжил у знакомых крупную сумму денег — ему грозит до 12 лет. Подробности сообщает УВД Брестского облисполкома.
Сотрудники уголовного розыска Московского РУВД Бресте вместе с коллегами из прокуратуры выявили мошенническую схему. Удалось установить, что 46-летний житель Бреста под предлогом развития бизнеса брал в долг у знакомых крупные суммы денег. Однако свои обещания он не выполнял.
«За несколько лет фигурант назанимал свыше 115 тысяч рублей. Часть тратил на погашение ранее взятых кредитов и займов, часть — на личные нужды», — привели подробности в милиции.
Прокуратура завела уголовное дело за мошенничество, брестчанину грозит до 12 лет лишения свободы.
