Спасатели нашли тело третьего пропавшего в Звенигороде ребенка

Двое 12-летних мальчиков и 13-летняя девочка пропали в Звенигороде 7 марта. Подростки часто гуляли неподалеку от реки, где впоследствии обнаружили их тела. К 10 марта спасатели обследовали почти 20 км Москвы-реки с помощью лодок. В поисках участвовали поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» и следственный комитет. В работе были задействованы кинологи, беспилотная авиация и картографы. Общая протяженность маршрутов дронов составила более 110 км.