Спасатели нашли тело третьего пропавшего в Звенигороде ребенка

Об этом РБК сообщили в МЧС России уточнив, что поисковая операция завершена.
В ведомстве уточнили, что тело подняли из реки на поверхность водолазы отряда «Центроспас» МЧС России. Глава Одинцовского городского округа Московской области Андрей Иванов подтвердил, что в воде нашли тело девочки. Он выразил соболезнования семье погибшей. Тело ребенка обнаружили в 9−10 км от места, где дети предположительно провалились под лед, сообщили РБК в ГСУ СК России по Московской области.
Двое 12-летних мальчиков и 13-летняя девочка пропали в Звенигороде 7 марта. Подростки часто гуляли неподалеку от реки, где впоследствии обнаружили их тела. К 10 марта спасатели обследовали почти 20 км Москвы-реки с помощью лодок. В поисках участвовали поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» и следственный комитет. В работе были задействованы кинологи, беспилотная авиация и картографы. Общая протяженность маршрутов дронов составила более 110 км.
В четверг, 11 марта, спасатели нашли тело одного из пропавших подростков в акватории Москвы-реки. После подключения к поискам дополнительной группы водолазов в пятницу, 13 марта, спасатели обнаружили тело второго пропавшего ребенка. По факту исчезновения детей возбуждено уголовное дело.