Три жителя Прикамья попались на краже 100 тонн железнодорожных рельсов

Межмуниципальный отдел МВД России «Губахинский» завершил расследование уголовного дела в отношении трех жителей Губахи. Мужчин 42, 48 и 53 лет обвинили в краже свыше 100 тонн железнодорожных рельсов на сумму более 2,7 млн руб.
План незаконного обогащения мужчины разработали в мае 2024 года мужчины. Они договорились похить металлические балки с неэксплуатируемого железнодорожного полотна. Один из них взял на себя координацию хищений, а также предоставление необходимого оборудования для резки рельсов. Он же в дальнейшем обеспечил транспортировку украденного на личном грузовике.
С июня по июль 2024 года обвиняемые неоднократно выезжали в лесной массив вблизи поселка Широковский Губахинского округа. На территории краевого учреждения они осуществляли демонтаж, резку и погрузку рельсов.
Похищенные фрагменты владелец грузовика вывозил на свой участок, а затем сбывал в пункты приема металлолома. Он предъявлял паспортные данные третьих лиц, неосведомленных о преступных действиях преступной группы. Полученную прибыль сообщники распределяли между собой.
«В рамках предварительного следствия на имущество обвиняемых стоимостью более 4 млн рублей наложен арест», — сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.
Материалы уголовного дела поступили в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым в краже грозит наказание лишением свободы на срок до десяти лет.