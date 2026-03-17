Вашингтон
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три жителя Прикамья попались на краже 100 тонн железнодорожных рельсов

Ущерб от преступной деятельности жителей Губахи превысил 2,7 млн рублей.

Источник: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

Межмуниципальный отдел МВД России «Губахинский» завершил расследование уголовного дела в отношении трех жителей Губахи. Мужчин 42, 48 и 53 лет обвинили в краже свыше 100 тонн железнодорожных рельсов на сумму более 2,7 млн руб.

План незаконного обогащения мужчины разработали в мае 2024 года мужчины. Они договорились похить металлические балки с неэксплуатируемого железнодорожного полотна. Один из них взял на себя координацию хищений, а также предоставление необходимого оборудования для резки рельсов. Он же в дальнейшем обеспечил транспортировку украденного на личном грузовике.

С июня по июль 2024 года обвиняемые неоднократно выезжали в лесной массив вблизи поселка Широковский Губахинского округа. На территории краевого учреждения они осуществляли демонтаж, резку и погрузку рельсов.

Похищенные фрагменты владелец грузовика вывозил на свой участок, а затем сбывал в пункты приема металлолома. Он предъявлял паспортные данные третьих лиц, неосведомленных о преступных действиях преступной группы. Полученную прибыль сообщники распределяли между собой.

«В рамках предварительного следствия на имущество обвиняемых стоимостью более 4 млн рублей наложен арест», — сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Материалы уголовного дела поступили в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым в краже грозит наказание лишением свободы на срок до десяти лет.