57-летний водитель умер в кабине автобуса в Нижнем Новгороде

Гострудинспекция проведет расследование несчастного случая.

В Нижнем Новгороде на рабочем месте скончался 57-летний водитель автобуса. Начато расследование несчастного случая, сообщает пресс-служба Гострудинспекции в Нижегородской области.

Трагедия произошла поздним вечером 16 марта. 57-летний водитель пассажирского автобуса после последнего рейса заехал на АЗС. Начав заправку автобуса, мужчина вернулся в кабину. Когда заправка завершилась и оператор АЗС попросила водителя отъехать, тот никак не отреагировал.

Уже обнаружив водителя без признаков жизни, сотрудники заправки вызвали скорую. Прибывшие на место врачи констатировали смерть водителя.

Гострудинспекция начала расследование несчастного случая, чтобы установить обстоятельства и причину смерти сотрудника филиала АО «Нижегородпассажиравтотранс».

Напомним, 50-летний мужчина погиб во время работ по очистке топливозаправочной автоцистерны.