Полиция проверяет данные об избиении жительницы Самары сотрудником театра

Жительница Самары, как утверждает ряд местных Telegram-каналов, написала заявление в полицию после того, как ее якобы избил сотрудник театра драмы Владислав Шрамко. По словам девушки, ранее она приютила жену Шрамко у себя дома после ее конфликта с мужем. Несколько дней назад супруга Шрамко пришла в квартиру самарчанки за своими вещами вместе с мужем, дочерью и ее сожителем. Пострадавшая утверждает, что сотрудник драмтеатра набросился на нее и стал душить, а также бил головой о кошачий лоток.
«Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщила собеседница агентства, комментируя информацию в мессенджере.
В самарском театре драмы рассказали РИА Новости, что администрация в курсе ситуации и держит вопрос на контроле.
«Шрамко Владислав Валентинович работает в Самарском академическом театре драмы имени М. Горького с 2005 года. Данный вопрос находится в компетенции правоохранительных органов и на контроле администрации театра. В случае подтверждения указанных фактов виновный должен понести наказание в соответствии с законодательством», — отметила собеседница агентства.