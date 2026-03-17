Полиция проверяет данные об избиении жительницы Самары сотрудником театра

Жительница Самары, как утверждает ряд местных Telegram-каналов, написала заявление в полицию после того, как ее якобы избил сотрудник театра драмы Владислав Шрамко. По словам девушки, ранее она приютила жену Шрамко у себя дома после ее конфликта с мужем. Несколько дней назад супруга Шрамко пришла в квартиру самарчанки за своими вещами вместе с мужем, дочерью и ее сожителем. Пострадавшая утверждает, что сотрудник драмтеатра набросился на нее и стал душить, а также бил головой о кошачий лоток.