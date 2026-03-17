Магнитогорец, перенесший две операции из-за ошибки врачей, потребовал у больницы 15 млн

Житель Магнитогорска потребовал 15 миллионов рублей с городской больницы № 3 после того, как первая операция обернулась для него осложнениями и повторным хирургическим вмешательством в московской клинике. Суд встал на сторону мужчины, правда, снизил сумму выплаты в 30 раз, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы.
Как следует из материалов дела, весной 2025 года мужчина лег в отделение хирургии ГБ-3 на плановую операцию. Хирургическое вмешательство прошло 21 марта, однако уже в послеоперационный период пациент начал жаловаться на сильные боли. Несмотря на это, спустя неделю его выписали в удовлетворительном состоянии.
Состояние мужчины продолжало ухудшаться. Он был вынужден обращаться за консультациями в различные медучреждения, пока в июле 2025 года не попал в Первый МГМУ им. Сеченова. Столичные врачи диагностировали последствия неудачного вмешательства и провели повторную операцию, которая, наконец, принесла пациенту облегчение.
Считая виновной в своих страданиях городскую больницу, магнитогорец подал иск, оценив моральный ущерб в 15 миллионов рублей. Дополнительно он требовал взыскать с ответчика почти 347 тысяч рублей, потраченных на восстановление здоровья.
В суде представители больницы настаивали, что помощь была оказана качественно, а к осложнениям привело нарушение режима (походы в магазин) и хронические заболевания самого пациента. Интересно, что первичная экспертиза страховой компании действительно не нашла нарушений в действиях врачей.
Решающим аргументом стала независимая комплексная судебно-медицинская экспертиза, назначенная судом. Специалисты ООО «Международное бюро судебных экспертиз оценки и медиации» установили: при проведении первой операции была нарушена методика, что напрямую повлекло за собой тяжелые последствия и необходимость повторного вмешательства.
В итоге Правобережный районный суд Магнитогорска признал, что из-за некачественной помощи истец испытывал физические страдания и был вынужден тратить средства на лечение последствий врачебной ошибки. Решением суда с медучреждения в пользу пациента взыскано 500 тысяч рублей компенсации морального вреда и около 347 тысяч — материального ущерба. В остальной части иска, где фигурировали 15 миллионов, было отказано.
Решение суда пока не вступило в законную силу.