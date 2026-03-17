Два очага смертельно опасного вируса выявлены в Самарской области

Сразу два очага смертельно опасного бешенства выявлено в Самарской области. Указами губернатора с 16 марта введён карантин сразу в двух сёлах региона — Карабикулово Шенталинского района и Семёновка Кинель-Черкасского района.
В Семёновке зафиксировано два случая — в личных подсобных хозяйствах по улице Степной, 1 и Набережной, 23. В селе Карабикулово вспышка заболевания произошла по адресу: ул. Центральная, дом 30. По данным, полученным samara.aif.ru от департамента ветеринарии Самарской области, речь идёт о заразвишихся домашних питомцах, а не о крупном рогатом скоте или других сельскохозяйственных животных.
Отметим, что бешенство, оно же рабиес, может быть губительным как для животных, так и для человека. Вирус в подавляющем большинстве случаев передаётся со слюной при укусе. Заражённый зверь может вести себя неадекватно и проявлять агрессию. Основными переносчиками являются грызуны (включая белок), ежи, лисы. От них могут инфицироваться и домашние животные, а затем люди. Если вовремя не ввести вакцину, заболевшего ждёт мучительная и неизбежная гибель.
Самарская область считается неблагополучным регионом по распространению бешенства. К концу зимы в губернии действовало более двух десятков очагов, причём их число продолжает расти. В случае выявления заболевания начинает действовать карантин в радиусе 3 км от очага, запрещающий перемещение животных. Заболевших питомцев лечить запрещено, они подлежат забою. Ограничения снимаются только через 60 дней после умерщвления последнего выявленного заражённого животного.
Отметим, что именно распространения бешенства является одной из причин введения поправок к закону обо обращении с животными, действующему в Самарской области с 1 марта 2026 года. Предусмотренная им обязательная регистрация собак подразумевает также непременную вакцинацию от рабиеса.