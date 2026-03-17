Два очага смертельно опасного вируса выявлены в Самарской области

Отметим, что бешенство, оно же рабиес, может быть губительным как для животных, так и для человека. Вирус в подавляющем большинстве случаев передаётся со слюной при укусе. Заражённый зверь может вести себя неадекватно и проявлять агрессию. Основными переносчиками являются грызуны (включая белок), ежи, лисы. От них могут инфицироваться и домашние животные, а затем люди. Если вовремя не ввести вакцину, заболевшего ждёт мучительная и неизбежная гибель.