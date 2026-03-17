В Новочеркасске завели дело после оскорбления религиозных чувств верующих

На Дону мужчина попал под следствие из-за оскорбления чувств верующих в Интернете.

Источник: Комсомольская правда

В Новочеркасске возбудили уголовное дело по факту оскорбления религиозных чувств верующих, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

Статья — «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих» (ч. 1 ст. 148 УК РФ).

По версии следствия, в июле 2025 года подозреваемый разместил в одном из новостных интернет-каналов публикацию с оскорбительными высказываниями и унизительными характеристиками в адрес верующих христиан.

— Разбираться в ситуации начали на основании материалов ЦПЭ ГУ МВД России по Ростовской области. Сейчас проводятся следственные действия. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также мотивы, — рассказали СК.

Жителям Дона напоминают: недопустимо разжигать религиозную вражду, а также оскорблять чувства верующих. За подобные нарушения грозят уголовная и административная ответственность.

