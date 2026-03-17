В крымской больнице умерла пациентка: за это будут судить хирурга

В Крыму врача-хирурга обвиняют в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Об этом сообщили в пресс-службе Кировского районного суда.
Трагедия произошла в январе 2024 года. В Старокрымскую районную больницу поступила пациентка 1951 года рождения. Женщина жаловалась на боли в животе. Ей назначили операцию по удалению желчного пузыря. После этого пациентка находилась в палате интенсивной терапии.
Дежурный врач-хирург не принял необходимых мер для диагностики и лечения развившегося у неё внутрибрюшинного кровотечения, хотя у женщины были признаки ухудшения состояния. В итоге женщина скончалась. Причиной трагедии стало острое внутрибрюшинное кровотечение, повлекшее гиповолемический шок.
«Ненадлежащее исполнение врачом своих профессиональных обязанностей, по мнению следствия, состоит в прямой причинно-следственной связи с наступлением смерти», — говорится в сообщении.