В Молдове задержали подозреваемого в вооруженном налете в Бельцах: Преступник избил кассира и унес с собой более 100 тысяч леев

Полиция задержала грабителя, «обчистившего» офис кредитной компании в Бельцах.
Правоохранители задержали 40-летнего бельчанина, который 11 марта ограбил офис микрокредитной организации.
Напомним, грабитель в маске зашёл в офис, несколько раз ударил 59-летнюю женщину-кассира, после чего украл лежавшие на столе 103 000 леев.
Как выяснилось, мужчина ранее не единожды был судим. По факту ограбления возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.
