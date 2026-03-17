Опасного пациента принудительно госпитализировали нижегородские приставы

Сотрудники службы судебных приставов в Нижегородской области применили принудительные меры для госпитализации мужчины, который уклонялся от прохождения курса лечения от туберкулеза. Эта информация была предоставлена ГУ ФССП по Нижегородской области.
Приставам поступило предписание о необходимости принудительного помещения 34-летнего мужчины в специализированное медицинское учреждение для лечения туберкулеза. Несмотря на неоднократные попытки застать его по месту жительства, сотрудники службы не смогли его обнаружить.
Впоследствии одному из судебных приставов стало известно о намерении мужчины реализовать принадлежащее ему имущество. Когда подозреваемый прибыл к нотариусу для оформления сделки купли-продажи, его уже ожидали представители службы.
Совместно с медицинскими работниками, они доставили его в противотуберкулезный диспансер. Благодаря принятым мерам, теперь существует уверенность, что данный пациент не представляет угрозы заражения для окружающих.
