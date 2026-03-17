Водитель пассажирского автобуса скончался на АЗС в Нижнем Новгороде

Когда бак наполнился, оператор АЗС попросила водителя отъехать от колонки, чтобы освободить место для других машин. Ответа не последовало. Обеспокоенные сотрудники заправки подошли к автобусу и обнаружили мужчину без сознания. Они сразу же вызвали «скорую».
Но прибывшая на вызов бригада медиков спасти водителя не смогла, лишь констатировала смерть.
Сейчас Гострудинспекция по Нижегородской области начала проверку, чтобы установить точные причины случившегося. Руководитель ведомства Илья Мошес подтвердил, что все обстоятельства будут тщательно изучены.
Фото: ФедералПресс / Ксения Кобалия.