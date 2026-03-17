Волгоградца осудили за нечестную попытку разбогатеть на 3 млн рублей

Следствием и судом установлено, что фигурант уголовного дела сообщил своему знакомому недостоверную информацию о привлечении к уголовной ответственности по результатам оперативно-розыскных мероприятий, якобы проводимых в отношении него. Далее, чтобы похитить деньги знакомого, аферист пообещал решить вопрос за 3 миллиона рублей, которые нужно передать сотрудникам правоохранительных органов. Однако свой умысел до конца он не довел, так как был задержан.