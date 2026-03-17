На левом берегу в Ростове снова заметили возгорание

Днем 17 марта на левобережье в Ростове-на-Дону вновь заметили возгорание. На этот раз вспыхнул мусор. Комментарий поступил от ГУ МЧС России по Ростовской области.
— Вызов приняли в 14:56. В районе Пойменной, 1 загорелся строительный мусор. Площадь пожара составила 300 кв. метров, — прокомментировали в ведомстве.
Известно, что на месте происшествия от МЧС задействовали 16 человек и четыре единицы техники.
Напомним, 16 марта в районе балки Гребного канала потушили ландшафтный пожар, в этом случае горела сухая растительность.
