Житель Лукоянова осужден на три года за хищение бюджетных средств

В Лукояновском районе Нижегородской области вынесен приговор местному жителю, совершившему мошенничество при получении социальных выплат. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Установлено, что в июне 2024 года подсудимый заключил социальный контракт с местным управлением соцзащиты как малоимущий гражданин, планирующий открыть свое дело.
На реализацию бизнес-плана мужчине было выделено 350 тысяч рублей из бюджета. Однако вместо покупки необходимого оборудования нижегородец распорядился деньгами по своему усмотрению. Чтобы скрыть хищение, он предоставил в учреждение фиктивные чеки и документы о якобы совершенных закупках. Махинация была вскрыта в ходе проверки исполнения условий контракта.
Суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два с половиной года. Кроме того, по иску прокурора осужденный обязан в полном объеме возместить причиненный государству ущерб в размере 350 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что нижегородец предстанет перед судом за растрату 400 тыс. рублей своей дочери.