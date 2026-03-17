Вашингтон
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель уфимского Нагаево организовал подпольное производство алкоголя

Он изготовил продукцию стоимостью свыше 2,1 млн рублей, сообщает прокуратура республики.

По версии следствия, с марта по август 2024 года мужчина, не имея требуемого законодательством специального разрешения, незаконно изготовил алкогольную продукцию в целях ее дальнейшего сбыта. Произведенный товар обвиняемый хранил по месту жительства в поселке Нагаево, в гараже, а также арендуемом боксе.

Его противоправная деятельность была пресечена сотрудниками полиции. Из незаконного оборота изъята спиртосодержащая жидкость стоимостью свыше 2,1 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Уфы.