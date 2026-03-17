Житель уфимского Нагаево организовал подпольное производство алкоголя

По версии следствия, с марта по август 2024 года мужчина, не имея требуемого законодательством специального разрешения, незаконно изготовил алкогольную продукцию в целях ее дальнейшего сбыта. Произведенный товар обвиняемый хранил по месту жительства в поселке Нагаево, в гараже, а также арендуемом боксе.
Его противоправная деятельность была пресечена сотрудниками полиции. Из незаконного оборота изъята спиртосодержащая жидкость стоимостью свыше 2,1 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Уфы.