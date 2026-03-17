Бастрыкин поручил завести дело после наезда самоката на ребёнка в Воронеже

Неизвестный сбил 5-летнюю девочку и скрылся.

Источник: Следственный комитет России

Глава СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело после происшествия с электросамокатом в Воронеже в понедельник, 16 марта. Неизвестный сбил пятилетнюю девочку и скрылся. Об этом сообщили в информационном центре СКР во вторник, 17 марта.

Ребёнок после наезда электросамоката получил телесные повреждения. Ему потребовалась медицинская помощь. После её оказания врачи направили девочку на амбулаторное лечение.

Воронежские следователи после происшествия организовали процессуальную проверку. Также историей занимаются сотрудники полиции. Они устанавливают все обстоятельства случившегося и личность виновника аварии.