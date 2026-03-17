Бастрыкин поручил завести дело после наезда самоката на ребёнка в Воронеже

Глава СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело после происшествия с электросамокатом в Воронеже в понедельник, 16 марта. Неизвестный сбил пятилетнюю девочку и скрылся. Об этом сообщили в информационном центре СКР во вторник, 17 марта.