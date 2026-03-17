В Москве девушка по указанию мошенников пыталась убить пенсионерку

«Четырнадцатого марта кураторы дали ей задание ликвидировать местную жительницу, которая якобы является иноагентом. Вооружившись перцовым баллончиком, молотком и малярной лентой, девушка пришла ко входной двери квартиры на улице Академика Анохина и позвонила в звонок. Впоследствии дверь квартиры открыла хозяйка 1967 года рождения, а подозреваемая в этот момент распылила в ее сторону перцовый баллончик и замахнулась молотком. Родственники потерпевшей обезвредили нападавшую и не дали ей скрыться», — рассказали в СК.