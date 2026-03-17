В Самарской области на заводе погибли трое рабочих

«Сегодня примерно в 17 часов на территории завода в городе Новокуйбышевске погибли трое рабочих, осуществляющих ремонтные работы в колодце», — говорится в сообщении ведомства.
Следователи регионального СУСК России начали проверку по факту инцидента. Проводится осмотр места происшествия и комплекс следственных для установления обстоятельств произошедшего.
Областная прокуратура сообщила в канале на платформе Max, что организовала проверку соблюдения федерального законодательства о безопасности на производстве и охране труда. Ход проверки СК взят на контроль.