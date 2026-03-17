В Самарской области на заводе погибли трое рабочих

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Трое рабочих погибли при ремонтных работах в колодце на территории завода в Новокуйбышевске в Самарской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК России по региону.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня примерно в 17 часов на территории завода в городе Новокуйбышевске погибли трое рабочих, осуществляющих ремонтные работы в колодце», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи регионального СУСК России начали проверку по факту инцидента. Проводится осмотр места происшествия и комплекс следственных для установления обстоятельств произошедшего.

Областная прокуратура сообщила в канале на платформе Max, что организовала проверку соблюдения федерального законодательства о безопасности на производстве и охране труда. Ход проверки СК взят на контроль.