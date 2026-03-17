Полиция помогла добраться в аэропорт семье, у которой сломался автомобиль

Когда никто из проезжающих мимо автомобилистов не пришел на помощь, сотрудники полиции выручили семью.

Электромобиль на трассе «Обход Тольятти» сломался, а никто из проезжающих мимо автолюбителей не помог семье, которая торопилась в аэропорт. На помощь пришли сотрудники полиции, которые доставили семью до нужного места, а машину перегнали в сервис. Об этом пишет 450media.ru.

Капитаны полиции Александр Шадрин и Шамиль Ханмагомедов с включенными маячками доставили водителя и его отца в аэропорт Курумоч, а сломанный автомобиль — в СТО.

Семья, оказавшаяся в непростой ситуации на трассе, выразила признательность и благодарность ГИБДД за оперативную помощь: благодаря сотрудникам ведомства они успели на международный рейс. Один из членов семьи нуждался в срочном лечении за границей.