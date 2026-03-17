Волгоградец получил 4 года колонии за обещание «помочь с полицией»

В Дзержинском районе Волгограда суд вынес приговор 54-летнему местному жителю, который пытался обмануть своего знакомого на крупную сумму. Подробности сообщили в прокуратуре региона.
Фигурант убедил приятеля, будто в отношении того проводятся оперативно-розыскные мероприятия, и предложил за 3 миллиона рублей «уладить вопрос» с правоохранителями. На самом деле никаких проверок не было, а все деньги злоумышленник планировал забрать себе.
Осуществить задуманное не получилось — афериста вовремя остановили сотрудники УФСБ.
На заседании волгоградец полностью признал вину. Суд учёл обстоятельства дела и личность подсудимого, приговорив его к четырём годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, мобильный телефон, с которого мошенник вёл переговоры, конфискован в доход государства.
Приговор ещё можно обжаловать.
