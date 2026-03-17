СК завершил расследование уголовного дела о падении дерева на девушку в Калининграде

В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего генерального управляющего одного из обществ с ограниченной ответственностью, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если оно повлекло по неосторожности смерть человека). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.