В двух селах Башкирии сняли карантин по бешенству

Указом Главы Башкирии Радия Хабирова снят карантин по бешенству животных в селе Первомайское Стерлитамакского района. С 12 января 2026 года здесь был введен карантин в связи с обнаружением очагов заболевания в личном подсобном хозяйстве одного из жителей на улице Ленина. Документ опубликован на официальном портале правовой информации РБ.