В двух селах Башкирии сняли карантин по бешенству

Ограничительные мероприятия действовали в селе Первомайское и Максютово с января 2026 года.

Источник: Башинформ

Указом Главы Башкирии Радия Хабирова снят карантин по бешенству животных в селе Первомайское Стерлитамакского района. С 12 января 2026 года здесь был введен карантин в связи с обнаружением очагов заболевания в личном подсобном хозяйстве одного из жителей на улице Ленина. Документ опубликован на официальном портале правовой информации РБ.

Глава республики подписал еще один указ, который отменил ограничения, связанные с бешенством животных, в селе Максютово. С 12 января в селе был введен карантин из-за выявления очага заболевания в личном подсобном хозяйстве на улице Озерной.

Как правило, во время карантина действует ряд ограничений, чтобы предотвратить распространение болезни. В том числе запрещается вывоз животных с подкарантинной территории и ввоз.