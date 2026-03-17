В двух селах Башкирии сняли карантин по бешенству

Указом Главы Башкирии Радия Хабирова снят карантин по бешенству животных в селе Первомайское Стерлитамакского района. С 12 января 2026 года здесь был введен карантин в связи с обнаружением очагов заболевания в личном подсобном хозяйстве одного из жителей на улице Ленина. Документ опубликован на официальном портале правовой информации РБ.
Глава республики подписал еще один указ, который отменил ограничения, связанные с бешенством животных, в селе Максютово. С 12 января в селе был введен карантин из-за выявления очага заболевания в личном подсобном хозяйстве на улице Озерной.
Как правило, во время карантина действует ряд ограничений, чтобы предотвратить распространение болезни. В том числе запрещается вывоз животных с подкарантинной территории и ввоз.