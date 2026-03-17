Вашингтон
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шестерых рыбаков эвакуировали со льда Финского залива

С. -ПЕТЕРБУРГ, 17 мар — РИА Новости. Шестерых рыбаков эвакуировали спасатели со льда Финского залива в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Источник: © РИА Новости

«Со льда Финского залива в районе Косой линии на Васильевском острове спасатели эвакуировали шестерых любителей зимней рыбалки», — говорится в сообщении.

Спасатели уточнили, что из-за образовавшихся промоин в ледовом поле они не могли самостоятельно вернуться на берег. Спасатели не раз призывали не выходить на лед водоемов.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Петербурге пятый подряд температурный рекорд был побит 15 марта, когда воздух прогрелся до 11,7 градуса. Во вторник, по данным прогноза погоды, дневная температура воздуха в городе составила 10 градусов.