Шестерых рыбаков эвакуировали со льда Финского залива

«Со льда Финского залива в районе Косой линии на Васильевском острове спасатели эвакуировали шестерых любителей зимней рыбалки», — говорится в сообщении.
Спасатели уточнили, что из-за образовавшихся промоин в ледовом поле они не могли самостоятельно вернуться на берег. Спасатели не раз призывали не выходить на лед водоемов.
Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Петербурге пятый подряд температурный рекорд был побит 15 марта, когда воздух прогрелся до 11,7 градуса. Во вторник, по данным прогноза погоды, дневная температура воздуха в городе составила 10 градусов.