В Ростове-на-Дону за оправдание терроризма осудили жителя Абхазии

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Тимуру Агрба, которого обвиняли в публичном оправдании и пропаганде терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Источник: Коммерсантъ

Доказано, что с 24 сентября по 4 декабря 2024 года Тимур Агрба, проживающий в селе Приморское Гудаутского района Абхазии, опубликовал в администрируемом им интернет-канале десять материалов экстремистского содержания. В публикациях содержались призывы к поддержке террористической идеологии и деятельности. Следствие установило, что обвиняемый, в частности, распространял информацию, направленную на формирование у читателей представлений о допустимости террористических актов по мотивам политической и национальной вражды. Так, в постах создавался героизированный образ террориста Шамиля Басаева и других руководителей незаконных вооруженных группировок, которые осуществляли террористическую деятельность против России.

Приговором суда Агрба назначено 5,5 лет колонии общего режима. В законную силу приговор не вступил и может быть обжалован.

Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.
