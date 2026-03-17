14 человек эвакуировали во время пожара в жилой многоэтажке в Батайске

В Батайске во время пожара в многоэтажке эвакуировали 14 человек. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области.
Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел накануне в Авиагородке. Огонь вспыхнул на четвертом этаже здания. Предварительно, это случилось из-за неисправности газового оборудования.
— Пострадавших не было. Огонь потушили на четырех квадратных метрах, — уточнили в экстренной службе.
От МЧС тушение вели девять человек, задействовали три единицы техники.
