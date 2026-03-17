В Самаре ребёнок разбился насмерть, упав с возвышения на детской площадке

По данным местных жителей, участок, где случилась трагедия, не имеет необходимых ограждений. Мама погибшего ребенка намерена добиваться установки защитных конструкций, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем. Следователи регионального СК проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Жители уже организовали стихийный мемориал, принося к площадке мягкие игрушки. Прощание с мальчиком состоится 18 марта с 10:30 до 11:30 у дома № 6 на улице Лукачева.