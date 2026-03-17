Собственник подшипникового завода в Ростове-на-Дону частично признал вину

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мар — РИА Новости. Один из собственников Десятого подшипникового завода в Ростове-на-Дону Алексей Кулешов в суде частично признал вину по делу о мошенничестве с гособоронзаказом, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: © РИА Новости

Во вторник Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд приступил к слушанию дела в отношении Андрея Сухомлина, Романа Волкова, Алексея и Людмилы Кулешовых, обвиняемых по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Сухомлину также вменяется часть 2 статьи 292 УК РФ («Служебный подлог»). Во время заседания прокурор зачитал обвинительное заключение по делу.

«Вину признаю частично, показания дам в ходе судебного следствия», — сказал Кулешов. Он добавил, что Людмила Кулешова — его мать, и «ответственность на мне». Кулешова, в свою очередь, возражала против обвинений в ее адрес. Еще двое подсудимых заявили, что свое отношение к предъявленному обвинению они выскажут позже.

В ноябре 2025 года СК завершил расследование в отношении семи фигурантов, в том числе гендиректора ООО «Десятый подшипниковый завод» Александра Дьяченко, экс-директора по экономике и финансам завода Николая Борисова, начальника планово-экономического отдела завода Феликса Захарцова, Романа Волкова, собственников завода Алексея и Людмилы Кулешовых, а также бывшего начальника 547-го военного представительства Минобороны РФ Андрея Сухомлина.

Часть уголовных дел была направлена в Советский суд Ростова-на-Дону, другие — в Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд.

По данным следствия, в 2020—2024 годах в рамках гособоронзаказа с ООО «Десятый подшипниковый завод» заключены договоры на поставку подшипниковой продукции. Борисов, Дьяченко, Сухомлин, Кулешовы, Волков и Захарцов, завысив стоимость и внеся ложные сведения в документы о поставках, похитили свыше 2,2 миллиарда рублей, причинив государству и 16 предприятиям промышленности ущерб в особо крупном размере.