Крымчанка оштрафована за ложное обвинение в изнасиловании

Осужденная обратилась в правоохранительные органы с заявлением о якобы совершенном в отношении нее тяжком преступлении против половой неприкосновенности и свободы. Однако во время судебного разбирательства женщина призналась в заведомо ложном доносе. В суде первой инстанции она попросила о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.
Однако Черноморский районный суд квалифицировал действия осужденной по ч.2 ст. 306 УК РФ — заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления, уточнили в пресс-службе.
«Суд первой инстанции признал подсудимую виновной в совершении инкриминируемого ей преступления и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей», — добавили в суде.
При рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке Верховный суд Республики Крым, изучив материалы дела, выслушав доводы сторон, оставил без изменения назначенное судом первой инстанции наказание.
Приговор вступил в законную силу.