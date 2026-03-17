На Урале директора местной УК задержали из-за падения льда и снега на прохожих

Уральца задержали за падение ледяных глыб на прохожих.

Источник: Комсомольская правда

В Нижней Туре был задержан директор управляющей компании по делу о травмировании двух прохожих. Об этом сообщает Следственный комитет Свердловской области.

— Мужчина задержан в процессуальном порядке. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения, — передает ведомство.

Речь идет о инциденте, произошедшем в Ревде 15 марта. Глыба надели обрушилась на женщину, которая шла с коляской. Также масса зацепила другую свердловчанку, проходившую мимо.

Известно, что 16 марта в Ревде на улице Чехова наледь обрушилась на 9 — месячного малыша. У ребенка были ушибы и ссадины.

Кроме того, в Асбесте 14 и 16 марта снег сошел с крыши на прохожих на улице Ленинградской. Из-за первого инцидента пострадала 12-летняя девочка.

По всем инцидентам следователи территориальных отделов завели уголовные дела по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Сотрудники ведомства выясняют причины и обстоятельства произошедшего.