Пресечена вторая за две недели попытка ввоза наркотиков в Беларусь из ЕС

МИНСК, 17 мар — Sputnik. Брестские пограничники за две недели пресекли две попытки ввоза наркотиков из стран Европейского союза, сообщил Telegram-канал Государственного пограничного комитета Республики Беларусь.

Источник: Sputnik.by

По данным ГПК, первый случай произошел вечером 2 марта в пункте пропуска «Брест». Во время пограничного контроля автобуса «Познань-Минск» служебная собака помогла выявить среди пассажиров гражданина Беларуси, перевозившего запрещенное вещество.

«В багаже было обнаружено вещество растительного происхождения коричневого цвета. Согласно экспертизе, данное вещество является “гашишем”, — говорится в сообщении.

Житель Молодечно, ранее судимый за хулиганство, спрятал наркотик в металлических банках из-под консервированных фруктов, которые внешне не отличались от фабрично закрытых.

Уточняется, что общая масса изъятого вещества составила почти 260 граммов.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела за незаконное перемещение наркотиков через границу и их незаконный оборот. Максимальное наказание по данным статьям предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Второй случай произошел 15 марта. Житель Витебска, следовавший автобусом «Варшава-Витебск», пытался ввезти на территорию Беларуси марихуану.

Нарушитель помещен в изолятор временного содержания Брестской пограничной группы. В настоящее время проводятся процессуальные действия, сообщили в ГПК.