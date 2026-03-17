Глава СК потребовал доклад из-за нарушения прав пенсионера в Ростовской области

В Ростовской области завели уголовное дело по факту нарушения прав пенсионера. Доклад о ходе следствия уже потребовал председатель СК России Александр Бастрыкин.
Ранее в соцмедиа сообщили, что 76-летний житель одного из хуторов длительное время не может оформить право собственности и добиться газификации дома, построенного более 30 лет назад.
Мужчина якобы неоднократно обращался во все инстанции, но ему отказывают в оформлении документов. При этом причина заключается в том, что населенный пункт, в котором живет пенсионер, граничит с несколькими районами и местные власти не могут определить, к какому муниципалитету относится участок.
— Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» (ст. 293 УК РФ). Председатель Следственного комитета России поручил представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах, — прокомментировали в СК.