Отпечатки пальцев на банке с икрой выдали мошенницу спустя два года

Камышинские полицейские, благодаря отпечаткам пальцев на банке икры, раскрыли преступление, совершённое в декабре 2023 года. Подробности сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.
По версии следствия 35-летняя жительница Ростовской области приехала в город и под видом продавца красной икры зашла в квартиру 86-летней пенсионерки. Бабушка согласилась купить два килограмма по цене 4 тысячи за кило.
Всё пошло не по плану, когда пожилая женщина перепутала купюры и вместо 8 тысяч отдала гостье 40. Девушка, вместо того чтобы вернуть лишнее, отдала лишь 2 тысячи, а остальные 38 присвоила и ушла. Хозяйка спохватилась не сразу, но в итоге обратилась в полицию.
На месте эксперты изъяли банку из-под икры, на которой остались следы пальцев подозреваемой. Отпечатки отправили в федеральную базу, и спустя время они совпали с данными ростовчанки. Так личность подозреваемой была установлена.
Сейчас женщина задержана, ей предъявлено обвинение по статье о мошенничестве, решается вопрос о заключении под стражу.
