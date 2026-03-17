В колонию отправили воронежского мошенника

Суд установил, что в мае 2019 года житель Воронежа возглавил кредитный потребительский кооператив «Первый Национальный», функционировавший в нескольких городах. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В ранге председателя кооператива он обещал гражданам получение прибыли при условии открытия вкладов под выгодные проценты. До июня 2020 года он собрал свыше 13 миллионов рублей с 18 жителей Воронежа, Курска и Белгорода. Все деньги мужчина похитил.
53-летний злоумышленник признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего положения, в особо крупном размере). Его на восемь лет отправили в исправительную колонию общего режима. Кроме того, обязали вернуть потерпевшим их деньги.