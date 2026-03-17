Четыре человека пострадали в ДТП в Нижегородской области

Авария произошла 17 марта на южной объездной дороге Арзамаса. Пострадали четыре человека. Двое из них передвигались на служебных автомобилях МКУ. Еще двое пострадавших работают в других организациях: Финансовом управлении и в Управлении образовании администрации МО Первомайска.