Четыре человека пострадали в ДТП в Нижегородской области

Трудовые инспекторы устанавливают подробности несчастного случая.

Гострудинспекция расследует групповой несчастный случай при ДТП с машинами МКУ «ЦЕНТР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ МОУ» в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе инспекции.

Авария произошла 17 марта на южной объездной дороге Арзамаса. Пострадали четыре человека. Двое из них передвигались на служебных автомобилях МКУ. Еще двое пострадавших работают в других организациях: Финансовом управлении и в Управлении образовании администрации МО Первомайска.

Ранее сообщалось о гибели нижегородца при взрыве по время очистки топливозаправочной автоцистерны.