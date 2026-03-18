Омского школьника избивали и снимали на видео сверстники

В школе № 108 Ленинского округа города Омска один из учеников подвергается нападкам среди сверстников, которые помимо прочего снимали на телефон процесс избиения мальчика. Как сообщают в новостном канале «Инцидент Омск!», видео хулиганы распространяют в соцсетях.
По словам очевидцев, ученик подвергается систематическим издевкам со стороны детей. Несмотря на то, что об издевательствах известно дирекции и местному участковому — никаких мер пресечения и профилактики принято не было.
Также утверждается, что полное видео избиения мальчика есть у школьного психолога, в то время как у матери пострадавшего на руках есть лишь небольшой фрагмент. Бесед с обидчиками работники школы не проводили.
Ранее мы сообщали, что этим делом уже занялась омская прокуратура. Сотрудники ведомства проведут проверку.