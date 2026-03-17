Пожар в Бахчисарайском районе — огонь разошелся на 120 «квадратов»

По данным спасателей, пожар произошел во вторник в районе села Сирень. Горела сухая растительность. С огнем боролись четыре сотрудника пожарной части села Красный Мак Пожарной охраны Крыма.
«Огнеборцы оперативно потушили возгорание на площади 120 квадратных метров. При происшествии никто не пострадал, причину выяснят эксперты», — сказано в сообщении.
В Феодосии во вторник полностью ликвидировали природный пожар, который начался накануне. Как сообщали в пресс-службе главка МЧС России в Крыму горел камыш на площади 30 гектаров.
