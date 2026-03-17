Бывших сотрудников нижегородского завода осудят за коммерческий подкуп

В Нижегородской области будут судить экс-сотрудников автомобильного завода. Об этом сообщили в СУ СК региона.
Их обвиняют в коммерческом подкупе. По данным следователей, они незаконно получили 12 млн рублей в период 2019—2025 гг. Средства передал представитель организации, с которой заключены договоры на покупку материально-технических ценностей с дальнейшим их покровительством.
Уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу. Также в суд направлено уголовно дело в отношении подозреваемого в передаче денег.
