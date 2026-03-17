Квадроцикл ушёл государству: суд конфисковал транспорт у пьяного нарушителя

В Дубовском районе Волгоградской области суд вынес приговор местному жителю, который в декабре прошлого года попался пьяным за рулём квадроцикла. Подробности сообщили в пресс-службе местного суда.
6 декабря на улице Садовой мужчину остановили сотрудники ДПС. От водителя пахло алкоголем, и он отказался от медосвидетельствования — и на месте, и в больнице. При этом фигурант уже был наказан за аналогичное нарушение: ранее его ловили за отказ от освидетельствования, и он не имел права управлять транспортом.
В суде Павел Р. признал вину и раскаялся. Ему назначили 200 часов обязательных работ и запретили садиться за руль на полтора года, а квадроцикл марки Sharmax конфисковали в доход государства.
Приговор пока можно обжаловать.
Ранее сообщалось о 262 машинах, конфискованных у любящих выпить волгоградцев.