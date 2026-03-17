В Ростове вынесли приговор по делу о госизмене и подготовке к теракту

В Ростове-на-Дону вынесли приговор по делу о государственной измене и подготовке к теракту. Слушания прошли в Южном окружном военном суде. Детали рассказали в пресс-службе инстанции, а также в прокуратуре Ростовской области.
Известно, что подсудимый также обвинялся и по нескольким другим статьям. В том числе, ему инкриминировали участие в террористическом сообществе (ч. 1 ст. 30 п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 2 ст. 205.4, ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223.1, ст. 205.3, ст. 275 УК РФ).
По данным следствия, в октябре 2022 года он в беседе с сотрудниками ГУР Минобороны Украины дал согласие на участие в созданном ими сообществе. Он должен был собрать и передать информацию о месте возможной установки СВУ для покушения на сотрудника местной военно-гражданской администрации.
21 марта 2023 года экстремист забрал из тайника взрывчатые вещества, а затем изготовил СВУ. Взрыв планировали совершить в Мелитополе. Эти планы раскрыли правоохранители. Участника террористического сообщества задержали в ноябре 2023 года.
По информации пресс-службы прокуратуры Ростовской области, суд с учетом менения гособвинителя назначил 20 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, оставшихся — в колонии строгого режима. Также был назначен штраф в 800 тысяч рублей.
Приговор пока не вступил в силу.
