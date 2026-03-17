Жена экс-члена ПАС Людмила Вартик не пыталась покончить с собой: Свидетели утверждают что воспитательница была доставлена в районную больницу Хынчешт с побоями, а не из-за попытки суицида

Хынчештская полиция проверяет появившуюся в открытом доступе информация о том, что воспитательница Людмила Вартик якобы была доставлена в районную больницу с побоями, а не из-за попытки суицида.
Директор районной больницы Хынчешты Петру Чуботару опроверг обвинения, называя их ложными. Он пояснил, что учреждение работает с электронной системой учёта, и случай с травмами не мог остаться незарегистрированным. «В медицинском учреждении невозможно скрыть случай, будь он большим или маленьким. Ни слова из того, что сказала эта женщина, не соответствует действительности. Всё, что она написала, ложь. Людмила Вартик не обращалась в больницу 17 ноября, она не была госпитализирована и не нуждалась в лечении», — заявил Чуботару.
По его словам, 5 ноября был единственный раз, когда пациентка сообщила о возможном отравлении таблетками. Ситуацию расценили как трудовой конфликт, и другие учреждения не уведомлялись, поскольку пациентка не дала на это согласие. Директор подчеркнул, что женщина находилась в сознании, её общее состояние было удовлетворительным, а на теле синяков не обнаружено.
Информацию, вызвавшую реакцию властей, обнародовала Минодора Калистру-Присаку, которая заявила, что предполагаемой попытки самоубийства, о которой сообщил муж женщины, не было. Она считает, что педагог могла стать жертвой домашнего насилия, и призывает к проведению расследования.
Автор поста также утверждает наличие свидетелей в больнице, которые могут подтвердить другую версию событий, и повторно потребовала прозрачного расследования с участием Министерства здравоохранения. Представители минздрава попросили направить письменный запрос для комментариев.
Правоохранительные органы продолжают расследовать смерть воспитательницы из Хынчешт после сообщений о возможном домашнем насилии. Её муж, Дмитрий Вартик, ушел с поста вице-председателя района. Позже его статус был изменён на подозреваемого, и два уголовных дела связаны между собой. Дело расследуется по статье о домашнем насилии с доведением до самоубийства. Супруг покойной отрицает обвинения.
Напомним, женщина в Кишиневе погибла, упав с высоты 11-го этажа.
Людмила Вартик покончила с собой, а ее мужа Дмитрия Вартика, зампреда Хынчештского района от партии ПАС, обвиняют в домашнем насилии и доведении супруги до самоубийства.
Свидетель по делу рассказала, что экс-пасовец Думитру Вартик приводил в дом любовниц, не стесняясь жены. После развода Вартик выгнал жену из дома, а потом, воспользовавшись своими связями, добился лишения ее родительских прав.
Читайте также:
«Чем ближе линия фронта, тем хуже, велика вероятность, что нас заденет»: Чем может грозить Молдове решение Румынии предоставить свои базы вооруженным силам США — мнения экспертов.
Румыния станет стороной конфликта, если предоставит свои базы для ВС США, заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи (далее…).
«На очистку Днестра от нефтепродуктов может уйти несколько месяцев»: Север Молдовы без воды, рыбу из реки есть нельзя, гибнет все живое — разговор с экологом.
На вопросы «КП» в Молдове ответил эколог, исполнительный директор Международной ассоциации хранителей реки Днестр «Eco-TIRAS» Илья Тромбицкий (далее…).
Есть версия: Загрязнение реки Днестр в Молдове могло быть вызвано ДТП с украинским грузовиком, перевозившим 30 тонн масла — этим может объясняться долгое молчание властей двух стран.
Подобные инциденты с нежелательными последствиями могут происходить без злого умысла, нет необходимости их замалчивать (далее…).