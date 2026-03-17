Жена экс-члена ПАС Людмила Вартик не пыталась покончить с собой: Свидетели утверждают что воспитательница была доставлена в районную больницу Хынчешт с побоями, а не из-за попытки суицида

Директор районной больницы Хынчешты Петру Чуботару опроверг обвинения, называя их ложными. Он пояснил, что учреждение работает с электронной системой учёта, и случай с травмами не мог остаться незарегистрированным. «В медицинском учреждении невозможно скрыть случай, будь он большим или маленьким. Ни слова из того, что сказала эта женщина, не соответствует действительности. Всё, что она написала, ложь. Людмила Вартик не обращалась в больницу 17 ноября, она не была госпитализирована и не нуждалась в лечении», — заявил Чуботару.