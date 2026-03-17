Вашингтон
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пострадавшему от мошенников воронежцу вернули 75 тысяч

Эту сумму взыскали с сочинского дроппера.

По итогам проверки прокуратура Терновского района выяснила, что местный житель перевел 75 тысяч рублей на банковский счет, который злоумышленники использовали в мошеннической схеме. Об этом сообщает пресс-служба воронежской прокуратуры.

Оказалось, что счет принадлежит жительнице города Сочи Краснодарского края. Она предоставила свои банковские реквизиты третьим лицам для перевода денег.

Лазаревский районный суд Сочи удовлетворил исковые требования прокурора Терновского района. Потерпевшему вернули 75 тысяч, списав их со счета дроппера.