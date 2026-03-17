Пострадавшему от мошенников воронежцу вернули 75 тысяч

По итогам проверки прокуратура Терновского района выяснила, что местный житель перевел 75 тысяч рублей на банковский счет, который злоумышленники использовали в мошеннической схеме. Об этом сообщает пресс-служба воронежской прокуратуры.
Оказалось, что счет принадлежит жительнице города Сочи Краснодарского края. Она предоставила свои банковские реквизиты третьим лицам для перевода денег.
Лазаревский районный суд Сочи удовлетворил исковые требования прокурора Терновского района. Потерпевшему вернули 75 тысяч, списав их со счета дроппера.