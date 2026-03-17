Стали известны подробности исчезновения 19-летнего парня в Воронеже

11 марта молодой человек не вернулся домой.

Источник: АиФ Воронеж

Волонтёры воронежского отделения поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» поделились с vrn.aif.ru подробностями пропажи 19-летнего Руслана Шелестова.

В день исчезновения, 11 марта, молодой человек был с родными. Он разошёлся с ними у кинотеатра «Пролетарий» на проспекте Революции и отправился по своим делам. Однако домой в тот день молодой человек так и не вернулся. Ранее он не пропадал.

Руслан худощавого телосложения, у него светло-русые волосы и голубые глаза. Рост парня составляет 195 см. В день исчезновения он был одет в куртку, джинсы и ботинки чёрного цвета. С собой у молодого человека был рюкзак Puma.

Если у вас есть какая-то информация о местонахождении Руслана Шелестова, позвоните по телефону 8−800−700−54−52 или «112».