В Воронеже 19-летний парень пропал без вести: его ищут уже неделю

Местонахождение Руслана Шелестова неизвестно с 11 марта.

Источник: АиФ Воронеж

19-летний Руслан Шелестов пропал без вести в Воронеже. О его исчезновении во вторник, 17 марта, сообщили в региональном отделении поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Местонахождение молодого человека неизвестно почти неделю. Он не выходит на связь с родными с 11 марта.

У Руслана худощавое телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза, рост — 195 см. В день пропажи на нём были надеты чёрные куртка, джинсы и ботинки. С собой у молодого человека был рюкзак Puma.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить по номеру 8−800−700−54−52 или «112».

Напомним, что в Воронеже уже четвёртый день ищут 72-летнего Николая Кретинина. Мужчина страдает провалами в памяти.