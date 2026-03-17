Появились кадры с места убийства 12-летнего ребенка в подмосковном Ногинске

Следственный комитет показал кадры из квартиры в городе Ногинск Московской области, где было найдено тело погибшего ребенка.
Тело 12-летнего подростка с повреждением грудной области, нанесенным острым предметом, было обнаружено в квартире 17 марта. Мать ребенка находилась в соседнем помещении в бессознательном состоянии.
В опубликованных кадрах сотрудник Следственного комитета проводит осмотр ванной и прихожей. На совмещенном с кухней балконе работает эксперт-криминалист.
Как сообщает следствие, женщина с сыном приехали из Москвы и заселились в посуточно арендованную квартиру. Сегодня туда пришла собственница жилья. Она увидела тело ребенка и вызвала медиков с полицией.
Следователями и экспертами устанавливаются подробности произошедшего, по факту возбуждено уголовное дело.