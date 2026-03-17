Вашингтон
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: Убитый в подмосковном Ногинске ребенок был с особенностями развития

Подозреваемой в убийстве ребенка в арендованной квартире в Ногинске оказалась его мать, которая находилась в глубокой депрессии. Также у ее сына были особенности развития. Об этом во вторник, 17 марта, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Женщина находилась в глубокой депрессии из-за смерти первого ребенка. Она решила снять квартиру и убить второго ребенка, после чего покончить жизнь самоубийством, — передает агентство.

17 марта владелица квартиры в подмосковном Ногинске нашла в ней тело зарезанного 12-летнего мальчика, а в соседней комнате — его мать без сознания. На текущий момент мать мальчика находится в реанимационном отделении больницы, следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего лица, который находился в беспомощном состоянии.

Позднее СМИ сообщили, что мальчика, предварительно, убила мать, которая после этого попыталась покончить с собой.