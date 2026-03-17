СК показал квартиру в Ногинске, где нашли зарезанного 12-летнего мальчика

В Ногинске возбуждено дело после гибели 12-летнего мальчика. Видео © Telegram/ СК Подмосковья.
По данным следствия, накануне 49-летняя женщина вместе с сыном приехала из Москвы и сняла жильё посуточно. На следующий день хозяйка квартиры обнаружила ребёнка без признаков жизни и вызвала экстренные службы.
Мать мальчика находилась в соседней комнате без сознания. Сейчас она в тяжёлом состоянии в реанимации. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, что предварительная версия следствия указывает на причастность матери к убийству. Исчезновние женщины с сыном насторожило родственников, которые обратились в полицию, поскольку не имели сведений о местонахождении семьи.
