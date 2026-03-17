Нижегородскую компанию оштрафовали на 500 тыс. рублей за взятку медсестре

Женщину приговорили к 7 годам условно со штрафом 585 тыс. рублей.

В Нижегородской области оштрафовали коммерческую организацию за дачу взятки старшей медсестре Богородской ЦРБ. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Директор компании «Риверстарт» заплатил старшей медсестре 195 тыс. рублей. Взамен женщина должна была добиться для компании права на заключение договоров на ремонт медоборудования.

Виновника оштрафовали на 500 тыс. рублей. Деньги уже поступили в доход государства.

Старшую медсестру в мае 2025 года осудили на 7 лет условно со штрафом 585 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что экс-сотрудников павловского автозавода будут судить по обвинению в незаконном получении 12 млн рублей.