Интерпол объявил в розыск подозреваемых в убийстве владельца украинских кол-центров

Напомним, на индонезийском острове Бали произошёл громкий инцидент с участием сыновей украинских криминальных авторитетов. 28-летний Игорь Комаров (сын известного деятеля из Краматорска Сергея Комарова) был похищен, а его друг Ермак Петровский (сын днепровского бизнесмена и авторитета Александра Петровского) сумел сбежать. Сначала бандиты требовали за Комарова $10 млн выкупа, они снимали его на видео, где он заявлял, что ему отрубили пальцы и подвергли другим пыткам. Также Комаров на камеру попросил прощения у обманутых россиян. Позже у пляжа Кетевел в округе Гианьяр нашли расчленённое тело Комарова.