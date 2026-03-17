Интерпол объявил в розыск подозреваемых в убийстве владельца украинских кол-центров

В базе Интерпола появились карточки розыска граждан Украины с инициалами DH, VN и RM. Издание предполагает их причастность к похищению Комарова, поскольку эти инициалы совпадают с теми, что ранее озвучивала полиция Бали в контексте расследования этого дела. Напомним, после похищения за Комарова требовали 10 млн долларов, а затем его расчлененное тело было найдено на пляже.
Напомним, на индонезийском острове Бали произошёл громкий инцидент с участием сыновей украинских криминальных авторитетов. 28-летний Игорь Комаров (сын известного деятеля из Краматорска Сергея Комарова) был похищен, а его друг Ермак Петровский (сын днепровского бизнесмена и авторитета Александра Петровского) сумел сбежать. Сначала бандиты требовали за Комарова $10 млн выкупа, они снимали его на видео, где он заявлял, что ему отрубили пальцы и подвергли другим пыткам. Также Комаров на камеру попросил прощения у обманутых россиян. Позже у пляжа Кетевел в округе Гианьяр нашли расчленённое тело Комарова.
