Имущество на миллиард: за что задержали главу Минздрава Кубани Филиппова

Министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова задержали по подозрению в мошенничестве. У чиновника нашли недвижимость на один миллиард рублей, которую он оформлял на родственников и не указывал в декларациях. В январе у него в кабинете проходили обыски после ареста экс-замгубернатора Кубани Анны Миньковой, отвечавшей за здравоохранение в регионе. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этого дела.
Задержание Филиппова.
Сотрудники ФСБ пришли с обысками в кабинет к министру здравоохранения Краснодарского края Евгению Филиппову во вторник, 17 марта. Тогда же чиновника задержали, в его отношении возбудили уголовное дело об особо крупном мошенничестве.
— Евгений Филиппов подозревается в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения и бюджетных средств. Фигурант задержан, — сообщили в правоохранительных органах.
Следователи считают, что с 2013 года Филиппов незаконно покупал недвижимость и переписывал ее на родственников. Общая стоимость активов его семьи превышает один миллиард рублей.
В минздраве и правительстве Краснодарского края пока не комментировали информацию о задержании Филиппова.
Имущество семьи Филиппова.
Всего у семьи Евгения Филиппова нашли 57 объектов недвижимости: 21 квартиру, 11 нежилых помещений, девять жилых участков, семь апартаментов, четыре гаража, три машино-места и две дачи. Они расположены в Краснодаре, Геленджике, Сочи, на Красной Поляне и федеральной территории «Сириус».
По данным ТАСС, все эти объекты чиновник оформлял на сына, бывшую супругу Ольгу, сестру и свою гражданскую жену Надежду Губриеву. Еще часть недвижимости была оформлена на сына и мать Губриевой.
Например, 27-летний сын Евгения Филиппова Федор владеет семью апартаментами, которые сдаются как гостиничные номера. Они находятся в престижных ЖК «Атлас» и «Кристина». Рыночная стоимость этих апартаментов суммарно оценивается примерно в 25 миллионов рублей. Еще тремя апартаментами и земельным участком на 1,4 сотки на Красной Поляне он владеет в долях с бывшей и гражданской женами отца.
На бывшую жену Филиппова Ольгу оформлены две квартиры стоимостью суммарно минимум 18 миллионов рублей и два гаража, а на его гражданскую жену Надежду — еще одно жилье в дорогостоящем ЖК.
Сын Надежды числится владельцем еще двух квартир. А на мать гражданской жены Филиппова оформлены две дачи на девять соток и одну сотку, два земельных участка на 1,4 тысячи квадратных метров, четыре квартиры в ЖК «Приморский» в Сочи, ЖК «Арбат», «Платановый» и «Возрождение» в Краснодаре. Еще у нее есть нежилое помещение, которое сдается под частную стоматологическую клинику. На сестру Надежды записаны машино-места в престижном ЖК.
При этом зарплаты у членов семейства не очень большие. Сын Филиппова Федор работает медиком в краснодарском онкодиспансере и его годовая зарплата не превышает 800 тысяч рублей (это чуть более 60 тысяч рублей в месяц). Ольга Филиппова работает врачом УЗИ в сочинской больнице, а Надежда Губриева возглавляет территориальный Фонд ОМС. Мать Губриевой имеет ИП, занимающееся арендой и управлением имуществом. При этом физлицо было создано менее чем за год до задержания Федорова.
Чем известен Филиппов.
Евгению Филиппову 52 года, он был бессменным министром здравоохранения Краснодарского края с 2013 года.
Филиппов отучился на врача в Кубанской государственной медицинской академии, окончил интернатуру, прошел множество переподготовок и в 2012 году получил степень доктора медицинских наук. В начале карьеры мужчина работал акушером-гинекологом в Сочи, а в 2004 году стал заведующим местного перинатального центра. Там же в 2007 году Филиппова назначили заместителем главврача.
С ноября 2009 по сентябрь 2010 года Филиппов возглавлял перинатальный центр Сочи, затем стал главврачом местной городской больницы № 9, а в 2013-м был назначен министром здравоохранения Кубани.
Официальный заработок Филиппова был немаленьким. Например, его доход за 2019 год составил 30,7 миллиона рублей. Тогда в собственности у него числились три земельных участка площадями от 818 квадратных метров до одной тысячи «квадратов». Также он владел гаражом, нежилым помещением и четырьмя квартирами, одну из которых он получил от кого-то в подарок. Еще у чиновника была доля в здании площадью 207 квадратных метров. Водил мужчина кроссовер BMW X5 40d, также у него была еще одна легковушка.
27 января в офисе Евгения Филиппова уже проводили обыски. Они были связаны с задержанием экс-замгубернатора Краснодарского края Анны Миньковой, которая курировала сферу здравоохранения в регионе. Женщина может быть замешана в махинациях с недвижимостью. Предполагается, что Филиппов мог знать о коррупционных преступлениях Миньковой. Также под следствием оказался министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков, подозреваемый в коррупции.